В FIS ответили на вопрос, когда россиян допустят до участия в Кубке мира

Глава комитета лыжных гонок в FIS, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг рассказал, когда российские спортсмены вновь смогут соревноваться на международных стартах.

«Спорт должен следовать за остальным обществом в таком серьезном вопросе. Если санкции снимут и воздушное пространство откроют, то и спорт должен последовать их примеру. Но не раньше. Это очень серьезно. Мы видим ужасные картинки по телевизору. Спорт не может делать вид, что ничего не произошло», — приводит слова Ульванг Dagbladet.

Напомним, что в концовке прошлого сезона FIS отстранила российских спортсменов от оставшихся этапов Кубка мира. Тем не менее, Большой хрустальный глобус в женской части программы сумела завоевать россиянка Наталья Непряева.