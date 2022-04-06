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Глава комитета лыжных гонок FIS: Мы очень хотим соревноваться с русскими

В федерации надеются на скорое возвращение российских лыжников на международные старты
06 апреля 2022 23:32
автор: Александр Шульгин

Глава комитета лыжных гонок в FIS Вегард Ульванг выразил надежду на то, что российские лыжники скоро вернуться на международные соревнования.

«Мы очень хотим соревноваться с русскими. Лыжный спорт зависит от конкуренции с россиянами. Мы надеемся, что ситуация разрешится. В России сильная и хорошая культура лыжных гонок. Я буду первым, кто начнет наводить мосты с русскими, когда момент наступит. Но боюсь, что это может занять много времени», – приводит слова специалиста Dagbladet.

Напомним, что в настоящее время российские лыжники отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS.

В связи с отстранением россияне пропустили заключительные этапы Кубка мира минувшего сезона, что не помешало Наталье Непряевой впервые в своей карьере выиграть общий зачет.

источник: Dagbladet
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