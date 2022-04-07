«Посмотрим, чем это закончится». Клебо - об отстранении россиян

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Йоханнес Клебо прокомментировал отстранение россиян от участия в международных соревнованиях.

«Я ничего об этом не думаю. Здесь особая ситуация. Это — не то, на что я стараюсь тратить много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», - приводит слова спортсмена VG.

Напомним, ранее FIS приняла решение отстранить российских лыжников от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили заключительные этапы Кубка мира.

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