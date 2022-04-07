Иверсен рад отсутствию россиян на международных соревнованиях

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался об отстранении россиян от участия в международных соревнованиях.

«Нам кажется, что отсутствие русских на Кубке мира разрушает продукт как таковой. Но это внезапно отошло на второй план. Пока Россия действует подобным образом, я надеюсь, что мы не увидим русских на лыжне.

Дело не в том, что мы не хотим, чтобы нас побеждали. Все хотят соревноваться с лучшими. Но логично, что сейчас это отходит на второй план», - приводит слова спортсмена VG.

Напомним, ранее FIS приняла решение отстранить российских лыжников от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили заключительные этапы Кубка мира.

Это не помешало Наталье Непряевой впервые в карьере завоевать Большой хрустальный глобус.