«Иногда нервы тоже начинают сдавать». Бородавко - об отношениях с Непряевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о сложных моментах в общении с олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой.

«Про вес не было сказано ни слова, было сказано про мышечную массу, это две разные вещи (улыбается). Я повторю, что мы требуем с того, кто реально может, и поэтому Наталья об этом знала. У нас очень много разговоров было на эту тему. Но иногда нервы тоже начинают сдавать, и уже просто… Особенно когда видишь, что все идет уже «на тоненького». Иногда психика тоже подводит», - приводит слова наставника «РИА Новости».

Напомним, помимо олимпийского золота в эстафете Непряева также завоевала в Пекине серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

Кроме того, спортсменка выиграла многодневку «Тур де Ски» и общий зачёт Кубка мира.