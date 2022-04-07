Юрлова-Перхт согласилась с Вяльбе, раскритиковавшей Степанову

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала заявление президента ФЛГР Елены Вяльбе о том, что у олимпийской чемпионки Вероники Степановой присутствуют признаки звездной болезни.

«Елена Валерьевна, скорее, права, потому что вся эта ситуация сильно засасывает спортсмена. Наверное, по неопытности спортсмен может потерять грань. Главное, чтобы ничего не мешало друг другу», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, руководительница отечественного лыжного спорта раскритиковала спортсменку за излишне активное ведение своих соцсетей.

В минувшем сезоне Степанова выиграла золото Игр в Пекине в эстафете, став самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжного спорта.