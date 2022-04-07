Бородавко объяснил, почему Терентьев уже является конкурентом Клебо в спринте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, чего не хватает Александру Терентьеву, чтобы составлять конкуренцию пятикратному олимпийскому чемпиону Йозаннесу Клебо в спринтерских гонках на постоянной основе.

«Начнем с того, что Терентьев уже это сделал. Если человек единожды поднялся на эту вершину, то он сможет достичь уровня, когда будет это делать регулярно. Вот это первостепенная задача передо мной и перед Александром. Поэтому нужно постараться выбрать правильный путь и работать, работать, работать», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, Терентьев выиграл две бронзовые награды на Олимпийских играх в Пекине: лыжник финишировал третьим в индивидуальном спринте и в командном вместе с Александром Большуновым.