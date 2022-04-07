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Большунов пользовался в прошлом году терапевтическим исключением

По словам Вяльбе, российский лыжник принимал препарат из списка запрещенных во внесоревновательный период.
Большунов пользовался в прошлом году терапевтическим исключением
07 апреля 2022 15:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: ОКР

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, кому в прошедшем сезоне из ее команды выдавали терапевтическое исключение.

«У нас в этом сезоне Большунов брал терапевтическое исключение, которое на самом деле для внесоревновательного периода даже не нужно, когда у него были проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в этом нет необходимости — до старта еще далеко, во внесоревновательный период его можно принимать. Но мы взяли ТИ, потому что Саша относится к этому трепетно, строго. Мы это делали один раз и продлевать никто не собирался», - сказала Вяльбе в интервью Аллы Шишкиной на YouTube-канале «Без воды».

Добавим, что из-за проблем с зубами Большунов не смог проделать нужную функциональную подготовку и показать лучший результат в первой половине сезона, на финише которого он занял второе место в Кубке мира.

На Олимпиаде в Пекине Александр завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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Большунов пользовался в прошлом году терапевтическим исключением
Большунов пользовался в прошлом году терапевтическим исключением
По словам Вяльбе, российский лыжник принимал препарат из списка запрещенных во внесоревновательный период.
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