Сорина не удивлена словам Клебо, поддержавшего отстранение россиян от международных соревнований

Российская лыжница Татьяна Сорина выразила свое мнение по поводу позиции норвежца Йоханнеса Клебо в ситуации с отстранением спортсменов из России.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион поддержал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать россиян к участию в соревнованиях под эгидой организации.

– Я нисколько не удивлена словам Клебо. В связи с такой ситуацией в нашей стране они, иностранные спортсмены, будут так думать. У них такое мнение, мы уже привыкли к такому. Хорошо, что есть такие люди, как Симон Фуркад, которые действительно за нас, – цитирует Сорину «Матч ТВ».

Напомним, что во время юниорского чемпионата мира по биатлону Симон Фуркад в знак поддержки россиян приклеил на кабину их сервис-бригады российский флаг. После данного инцидента, француз сообщил о том, что получил сотни угроз в социальных сетях из-за поддержки спортсменов из России.