Тихонов высказался об использовании Большуновым терапевтического исключения

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафетах Александр Тихонов высказался об использовании Александром Большуновым терапевтического исключения.

По словам главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, препарат из списка запрещенных понадобился ему во внесоревновательный период во время лечения зубов.

«Если прописан препарат, если он был заявлен в антидопинговую комиссию, и была обратная связь, то в чем проблема?

Ничего не могу плохого сказать про Большунова. Я всегда был на его стороне, на ней и остаюсь. Он — сильный спортсмен, и обыгрывал своих соперников не за счет препарата для лечения зубов» , - приводит слова Тихонова «Газета.Ru».

Добавим, что из-за проблем с зубами Большунов не смог проделать нужную функциональную подготовку и показать лучший результат в первой половине сезона, на финише которого он занял второе место в Кубке мира.

На Олимпиаде в Пекине Александр завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.