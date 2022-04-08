Устюгов заявил, что дружит с Мальцевым

Олимпийский чемпион Пекина в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал про свои взаимоотношения со своим коллегой Артемом Мальцевым.

«Конечно, мы дружим! После Олимпиады общаемся, правда, не так плотно. Тёма съездил к Легкову на гонку, пробежал на чемпионате России», - приводит слова Устюгова «Чемпионат».

Напомним, что главный тренер сборной России Елена Вяльбе признавалась, что по личным результатам бежать в эстафете на Олимпиаде в Пекине должен был Мальцев, а не Устюгов. Но наставник взяла на себя ответственность и выбрала Сергея в качестве финишера.