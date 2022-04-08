Устюгов видел недовольство, когда выяснилось, что в эстафете на ОИ-2022 побежит он, а не Мальцев

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал про настроения в национальной команде, когда стало известно, что в эстафете на Олимпиаде в Пекине побежит он, а не Артем Мальцев.

Напомним, что российская команда выиграла почти с двухминутным отрывом.

«Я ехал на финишной прямой и думал, что Тёма меня прибьёт. Потому что я видел недовольство, которое было, когда Маркус сказал, что бегу я в эстафете, а не Артём.

Скажу честно, против меня в эстафете на Олимпиаде были все тренеры, и я их прекрасно понимаю. Крамер? Нет, Маркус был за меня. Может быть, Артём именно из-за этого обиделся», - приводит слова Устюгова «Чемпионат».

Напомним, что главный тренер сборной России Елена Вяльбе признавалась, что по личным результатам бежать в эстафете на Олимпиаде в Пекине должен был Мальцев, а не Устюгов. Но наставник взяла на себя ответственность и выбрала Сергея в качестве финишера.