ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Устюгов видел недовольство, когда выяснилось, что в эстафете на ОИ-2022 побежит он, а не Мальцев

По личным результатам должен был бежать Артем.
08 апреля 2022 11:59
автор: Максим Скороходов

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал про настроения в национальной команде, когда стало известно, что в эстафете на Олимпиаде в Пекине побежит он, а не Артем Мальцев.

Напомним, что российская команда выиграла почти с двухминутным отрывом.

«Я ехал на финишной прямой и думал, что Тёма меня прибьёт. Потому что я видел недовольство, которое было, когда Маркус сказал, что бегу я в эстафете, а не Артём.

Скажу честно, против меня в эстафете на Олимпиаде были все тренеры, и я их прекрасно понимаю. Крамер? Нет, Маркус был за меня. Может быть, Артём именно из-за этого обиделся», - приводит слова Устюгова «Чемпионат».

Напомним, что главный тренер сборной России Елена Вяльбе признавалась, что по личным результатам бежать в эстафете на Олимпиаде в Пекине должен был Мальцев, а не Устюгов. Но наставник взяла на себя ответственность и выбрала Сергея в качестве финишера.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Устюгов видел недовольство, когда выяснилось, что в эстафете на ОИ-2022 побежит он, а не Мальцев
По личным результатам должен был бежать Артем.
08.04.2022 11:59
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Устюгов заявил, что дружит с Мальцевым
Выбор на «золотую» эстафету пал на Устюгова.
08.04.2022 11:04
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Тихонов высказался об использовании Большуновым терапевтического исключения
Советский биатлонист не стал обвинять прославленного лыжника.
07.04.2022 18:38
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Сорина не удивлена словам Клебо, поддержавшего отстранение россиян от международных соревнований
Ранее FIS приняла решение не допускать российских лыжников до участия в международных стартах.
07.04.2022 18:36
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Елена Вяльбе: Непряева должна однозначно занять нишу лидера мирового лыжного спорта
Норвежка Йохауг завершила спортивную карьеру.
07.04.2022 16:45
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Большунов пользовался в прошлом году терапевтическим исключением
Большунов пользовался в прошлом году терапевтическим исключением
По словам Вяльбе, российский лыжник принимал препарат из списка запрещенных во внесоревновательный период.
07.04.2022 15:46
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Вероника Степанова: Если меня слишком много - просто не читайте. Я никому не навязываюсь
Ранее Елена Вяльбе раскритиковала лыжницу за излишнюю медийность.
07.04.2022 13:15
Лыжный спорт
Вяльбе рассказала, почему решила извиниться за попавшуюся на допинге Егорову
Российскую лыжницу дисквалифицировали во время ЧМ-1997 в Тронхейме.
07.04.2022 13:03
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Бородавко объяснил, почему Терентьев уже является конкурентом Клебо в спринте
Россиянин является медалистом пекинской Олимпиады
07.04.2022 11:40
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Юрлова-Перхт согласилась с Вяльбе, раскритиковавшей Степанову
Вяльбе обвинила молодую лыжницу в наличии звездной болезни
07.04.2022 11:21
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Запрет на звезд АПЛ и выигрыш 15 миллионов долларов на «Мартовском безумии». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Шайба на юбилей! Как Панарин победил и забил в своем 500-м матче НХЛ (видео)
В домашнем матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин стал автором своего двадцатого в сезоне гола, а Игорь Шестеркин заработал «сухарь», что принесло «Рейнджерс» победу (3:0).
Битва Леклер — Ферстаппен, раунд три! Расклады и ставки на Гран-при Австралии
8 - 10 апреля на городской трассе «Альберт Парк» в Мельбурне пройдет третий этап «Формулы-1» сезона-2022. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Дважды в одну воронку! Как Никита Хайкин снова победил «Рому» Моуринью
В первом матче 1/4 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным одержал волевую победу над римлянами (2:1).
Тедеско разошелся миром с Миранчуком. Продолжение — через неделю
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле сумел добыть лишь ничью (1:1), первым пропустив от «Аталанты», в составе которой в середине второго тайма на поле вышел Алексей Миранчук.
Зря «Трактор» сыграл на удержание… Как «Магнитка» снова повела в полуфинале Кубка Гагарина
В третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Металлург» одержал волевую победу в Челябинске (2:1).
Иностранцев — в общую очередь! Почему по российскому хоккею плачет «импортозамещение»
Когда вся страна живет по одним законам, то почему спорт, и в частности - хоккей, должен жить по другим?
Три недели Медведева на теннисном троне — это много или мало? Макинрой начинал так же, а Сафин — даже хуже
Быстрая потеря Даниилом Медведевым звания первой ракетки мира стала разочарованием для российских болельщиков. Однако для первого раза три недели во главе рейтинга – вполне нормальный результат.
Есть гол №773! Как Овечкин перешагнул рубеж в 1400 очков (видео)
Шайба и результативная передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Тампу» (4:3) в матче чемпионата НХЛ.
«Челси» без Абрамовича жалок, а Бензема — велик! Как ветеран «Реала» оформил в плей-офф ЛЧ второй хет-трик подряд
«Реал» выиграл в Лондоне первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов у «Челси» (3:1) благодаря трем голам Карима Бензема.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика