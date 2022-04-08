«Пусть для начала научится на лыжах бегать». Тихонов - о президенте Финской ассоциации

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о президенте Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, который объявил, что не будет голосовать за главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе на выборах совета FIS.

«Все финны вместе взятые не стоят одной Елены Вяльбе. Ей надо обязательно избираться в совет FIS. Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать. Его задача — подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит — подавать. На большее он не способен. Стыдно называть его мужиком», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Добавим, что Елена Валерьевна находится в FIS после выборов, состоявшихся в прошлом году, новый состав совета будет определен 26 мая в Милане.

Вяльбе выигрывала чемпионат мира 14 раз.