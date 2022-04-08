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Бородавко уверен, что Вяльбе переизберется в совет FIS

Выборы пройдут на майском конгрессе организации
08 апреля 2022 16:11
автор: Александр Шульгин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что президент ФЛГР Елена Вяльбе имеет все шансы сохранить свое место в совете FIS.

«Конечно, это правильно, что Елена Валерьевна собирается переизбираться в FIS. Наши люди обязательно должны быть во всех мировых федерациях в спорте, чтобы мы могли донести все свои пожелания. Я знаю, что у Вяльбе много союзников в лыжном спорте, я практически уверен, что она переизберется на этот пост», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, ранее в FIS подтвердили, что Вяльбе имеет право выставить свою кандидатуру. Против такого решения высказался лишь глава финской лыжной федерации Маркку Хаапасалми.

Сами выборы состоятся в мае во время очередного заседания конгресса FIS.

источник: «РИА Новости»
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