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Сергей Устюгов - о своем внешнем виде: Жена говорила, что я как бомж

Лыжник сбрил легендарную бороду после Олимпийских игр в Пекине
09 апреля 2022 11:24
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках Сергей Устюгов объяснил, почему сбрил свою бороду, с которой он выступал в столице Китая.

«Перед подготовкой к Олимпиаде я сказал жене, что не буду стричься и бриться до того момента, пока не вернусь домой. Были моменты, когда хотелось все сбрить. Потом Елена Вяльбе даже обращала внимание, что надо бы подравнять бороду. Жена говорила, что я как бомж (смеется). Ну ладно. После Игр приехал домой и побрился: «Ты чего сделал?! Теперь тебя никто не узнает», - сразу пошли вопросы ко мне. Дочь узнала, а это самое главное», - приводит слова спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Устюгов стал обладателем золотой награды Игр в составе мужской эстафетной четверки.

Ранее лыжник заявил, что еще не принял окончательного решения о продолжении своей спортивной карьеры.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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