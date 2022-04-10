Большунов стал победителем марафона на 70 км классическим стилем на чемпионате России

Сегодня, 10 апреля, состоялся мужской лыжный марафон на 70 км классическим стилем в рамках чемпионата России в Мончегорске.

Отметим, что победителем соревнований стал Александр Большунов, финишировавший с результатом 3 часа 9 минут 34 секунды. Второе место занял Илья Семиков, уступивший лидеру 6,2 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Ларьков (+1.32,7).

Добавим, что по итогам нынешнего сезона Кубка мира Большунов занял второе место в общем зачете, набрав 878 очков. На Олимпиаде в Пекине спортсмен завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.