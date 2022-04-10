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Бородавко отреагировал на победу Большунова в гонке на 70 км

На второй и третьей строчках расположились Илья Семиков и Андрей Ларьков соответственно.
10 апреля 2022 17:32

Старший тренер сборной России Юрий Бородавкопрокомментировал победу трехкратного олимпийского чемпиона Александр Большунов в ультрамарафоне на 70 км классическим стилем.

«Нормальное состояние для этого периода времени. Александр продолжает, как он говорит, получать удовольствие от гонок, стартовать, поддерживать спортивную форму», - приводит слова Бородавко ТАСС.

Второе место занял Илья Семиков, уступивший лидеру 6,2 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Ларьков (+1.32,7).

Добавим, что по итогам нынешнего сезона Кубка мира Большунов занял второе место в общем зачете, набрав 878 очков. На Олимпиаде в Пекине спортсмен завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

источник: ТАСС
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