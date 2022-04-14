ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент Федерации лыжных видов спорта Швеции выступил против избрания Вяльбе в совет FIS

Выборы в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) пройдут 26 мая на Конгрессе организации в Милане.
14 апреля 2022 00:33

Президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон не поддержала переизбрание главы Елены Вяльбе в совет FIS.

– Конечно, мы не будем голосовать за нее. Должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Хотим ли мы исключить ее из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить дальше, – цитирует Маттссон «РИА Новости» со ссылкой на Expressen.

Ранее ранее в FIS подтвердили, что Вяльбе имеет право выставить свою кандидатуру. Позже президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что не будет голосовать за главу Федерации лыжных гонок России.

Добавим, что Елена Вяльбе находится в FIS после выборов, состоявшихся в прошлом году.

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
Президент Федерации лыжных видов спорта Швеции выступил против избрания Вяльбе в совет FIS
Выборы в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) пройдут 26 мая на Конгрессе организации в Милане.
14.04.2022 00:33
Лыжный спорт
Анфиса Резцова назвала Клэбо подлым человеком
Лидер сборной Норвегии поддерживает отстранение российских лыжников.
13.04.2022 16:30
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Бородавко отреагировал на победу Большунова в гонке на 70 км
На второй и третьей строчках расположились Илья Семиков и Андрей Ларьков соответственно.
10.04.2022 17:32
Лыжный спорт
Большунов стал победителем марафона на 70 км классическим стилем на чемпионате России
На второй и третьей строчках расположились Илья Семиков и Андрей Ларьков соответственно.
10.04.2022 14:10
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Якимушкин стал победителем югорского марафона, опередив биатлониста Латыпова
Соревнования прошли в Ханты-Мансийске
09.04.2022 11:43
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Сергей Устюгов - о своем внешнем виде: Жена говорила, что я как бомж
Лыжник сбрил легендарную бороду после Олимпийских игр в Пекине
09.04.2022 11:24
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Бородавко уверен, что Вяльбе переизберется в совет FIS
Выборы пройдут на майском конгрессе организации
08.04.2022 16:11
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
«Пусть для начала научится на лыжах бегать». Тихонов - о президенте Финской ассоциации
В Финляндии не будут голосовать за Вяльбе на выборах совета FIS.
08.04.2022 15:27
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Финляндия выступила против переизбрания Вяльбе в совет FIS
Финляндия выступила против переизбрания Вяльбе в совет FIS
Выборы пройдут в мае.
08.04.2022 13:44
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Устюгов видел недовольство, когда выяснилось, что в эстафете на ОИ-2022 побежит он, а не Мальцев
По личным результатам должен был бежать Артем.
08.04.2022 11:59
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, доходы Entain выросли на треть. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
«Челси» вел в Мадриде 3:0, но все опять решил Бензема. Как «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Поражение в ответном матче 1/4 финала (2:3 по итогам дополнительного времени) вывело королевский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
Как же вовремя Эмери выпустил Чуквуэзе! Бывший тренер «Спартака» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
«Вильярреал» Унаи Эмери добился сенсационной ничьей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) и впервые за 16 лет оказался в четверке лучших клубов Европы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика