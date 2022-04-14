Президент Федерации лыжных видов спорта Швеции выступил против избрания Вяльбе в совет FIS

Президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон не поддержала переизбрание главы Елены Вяльбе в совет FIS.

– Конечно, мы не будем голосовать за нее. Должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Хотим ли мы исключить ее из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить дальше, – цитирует Маттссон «РИА Новости» со ссылкой на Expressen.

Ранее ранее в FIS подтвердили, что Вяльбе имеет право выставить свою кандидатуру. Позже президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что не будет голосовать за главу Федерации лыжных гонок России.

Добавим, что Елена Вяльбе находится в FIS после выборов, состоявшихся в прошлом году.