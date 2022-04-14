Большунов и Смирнова выиграли масс-старты на «Хибинской весне»

В Кировске завершились масс-старты на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна».

У женщин победу одержала Екатерина Смирнова. Она пробежала 10 км за 25 минут и 07,3 секунды и опередила на полсекунды Елизавету Шалабоду, ставшую второй. Бронзовые медали завоевала Ольга Царева (+2,7 сек.).

Мужчины бежали дистанцию на 5 км длиннее. Победителем этой дистанции стал Александр Большунов с результатом 34:33,2 сек. Вторым был Андрей Ларьков (+1,5 сек.), третьим - Евгений Белов (+3,5 сек.).