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Александр Большунов заболел перед встречей с Владимиром Путиным

Прием состоится 26 апреля.
21 апреля 2022 14:41

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что лыжник Александр Большунов из-за болезни находится дома и не участвует в сборе команды в Новогорске.

«Александр Большунов сейчас немного приболел и находится у себя дома. Будет ли он на встрече? Это решат компетентные органы», - приводит слова Бородавко РИА Новости.

Напомним, что призеры Олимпиады-2022 в Пекине находятся на карантине в Новогорске перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на 26 апреля.

На Играх в Китае Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

источник: «РИА Новости»
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