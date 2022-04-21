Вяльбе сообщила, что Большунов пропустит встречу Путина с олимпийцами из-за операции

Российский лыжник Александр Большунов пропустит встречу олимпийцев с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами»,- приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, что призеры Олимпиады-2022 в Пекине находятся на карантине в Новогорске перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на 26 апреля.

На Играх в Китае Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.