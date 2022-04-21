Степанова высказалась о негативном влиянии соцсетей

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова обратилась к пользователям социальных сетей, которые считают, что чрезмерное использование виртуального пространства приводит к проблемам на бытовом уровне.

«Социальные сети отвлекают от чего? Если от усталости после тяжелого тренировочного дня – то да, отвлекают, заставляют развивать кругозор и общую грамотность. Ни разу я не расстроилась и не смогла заснуть, перегрузившись общением в социальных сетях.

Меня могут расстроить такие вещи, как наше несправедливое отстранение от международных соревнований или критика тренера. Но я все равно лягу в постель и лягу ровно в 22:30. И сны мне плохие сниться не будут», – заявила лыжница в своем Telegram-канале.

Напомним, золото Олимпиады уроженка Камчатского края завоевала на Играх в Пекине (Китай). С эти дни 21-летняя лыжница готовится к новому сезону.