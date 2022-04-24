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Васильев назвал Клебо трусом, комментируя его высказываниях о россиянах

Лыжники из РФ и Белоруссии временно отстранены от международных соревнований.
24 апреля 2022 14:11
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Дмитрий Васильев отреагировал на слова Йоханнеса Клебо о спортсменах из России.

Ранее 25-летний норвежский лыжник поддержал отстранение россиян от международных соревнований.

«Значительная часть норвежских атлетов — сборище непорядочных людей. Они не умеют держать удар, для них конкуренция — смертельное событие. Когда Большунов разрывал их в клочья, они плакали как дети. А началась вся эта истерия с Саши Логинова и его побед на братьями Бе. Причина таких речей Клебо? Недостаточная информированность. В Норвегии перекрыты все дополнительные источники информации. Но более реалистичная причина в том, что Клебо — просто мелкий человечишка и обыкновенный трус, который что-то вякает и боится высказать свою точку зрения, осуждения общественности, чтобы болельщики от него не отвернулись», — приводит Sport24.ru слова Васильева.

Напомним, что на Играх-2022 в Пекине Клебо завоевал четыре медали (две из них - золотые). Российский лыжник Александр Большунов выиграл пять наград, из них три наивысшего достоинства.

источник: Sport24.ru
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