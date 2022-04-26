Большунов не придет на встречу Путина с олимпийскими чемпионами

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему лидер команды Александр Большунов пропустит встречу президента России Владимира Путина с олимпийскими чемпионами Пекина.

«По состоянию здоровья Саша Большунов пропустит встречу с Владимиром Путиным. Его состояние не позволяет ему быть на встрече. Просто приболел. Для того, чтобы он попал на встречу, нужно было сдать ПЦР-тесты. Он их не сдавал и полный карантин не проходил. Остальные ребята должны быть на встрече», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, всего Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в столице Китая: три золотых (в скиатлоне, эстафете и марафоне), одну серебряную (в раздельной гонке) и одну бронзовую (в командном спринте).

Ранее стало известно о том, что мероприятие не сможет посетить чемпионка Игр в женском одиночном катании Анна Щербакова.