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Большунов не придет на встречу Путина с олимпийскими чемпионами

Спортсмен пропустит мероприятие из-за невыполнения санитарных требований
26 апреля 2022 10:27
автор: Александр Шульгин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему лидер команды Александр Большунов пропустит встречу президента России Владимира Путина с олимпийскими чемпионами Пекина.

«По состоянию здоровья Саша Большунов пропустит встречу с Владимиром Путиным. Его состояние не позволяет ему быть на встрече. Просто приболел. Для того, чтобы он попал на встречу, нужно было сдать ПЦР-тесты. Он их не сдавал и полный карантин не проходил. Остальные ребята должны быть на встрече», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, всего Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в столице Китая: три золотых (в скиатлоне, эстафете и марафоне), одну серебряную (в раздельной гонке) и одну бронзовую (в командном спринте).

Ранее стало известно о том, что мероприятие не сможет посетить чемпионка Игр в женском одиночном катании Анна Щербакова.

источник: «РИА Новости»
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