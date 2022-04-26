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Ступак заявила, что разобралась со своими психологическими проблемами

Минувший сезон у лыжницы получился неоднозначным
26 апреля 2022 21:45
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак объявила своим поклонникам, что наконец смогла решить многочисленные проблемы психологического характера, мешавшие ей добиваться высоких результатов.

«Наконец-то я могу с легкостью сказать, что в моей душе гармония. Как же я долго не могла поймать это состояние… Не давайте вашим желаниям съедать вас изнутри! Я рада, что есть люди, которые прошли это со мной! И отдавали свою любовь мне, чтобы я справилась.

Я снова смеюсь от всей души, наслаждаюсь и радуюсь таким мелочам, которые не заметила бы еще пару месяцев назад», - написала спортсменка в своих соцсетях.

Помимо золота в эстафетной гонке Ступак также является обладательницей бронзовой награды Игр в Пекине в командном спринте. В личных гонках лыжница осталась без медалей.

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