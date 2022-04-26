В соцсетях анонсируют оргвыводы по Елене Вяльбе: ее подопечные пропустили встречу с президентом

Хотя отсутствовали не только лыжники и лыжницы, но и фигуристка Анна Щербакова, но именно массовое отсутствие «королей лыж» не укрылось от взгляда наблюдателей. Ряд телеграм-каналов уже написали о том, что «у Елены Вяльбе могут быть неприятные разговоры в верхах». Но в оправдание приводятся два тезиса: необходимость соблюдения карантина и необходимость вести организационную работу, чтобы преодолеть трудности из-за отстранения атлетов.

Напомним, президент вручил госнаграды Камиле Валиевой, Александру Галлямову, Никите Кацалапову, Марку Кондратюку, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной, Денису Спицову, Веронике Степановой и Алексею Червоткину.