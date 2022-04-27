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Ретивых заявил, что спорт завязан с политикой со времен Олимпиады в Сочи

Запад продолжает вводить санкции против отечественных спортсменов
27 апреля 2022 22:48
автор: Александр Шульгин

Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что политика давно и прочно вошла в мировой спорт.

»С 2014 года, а именно с Олимпиады в Сочи спорт - это именно то, через что ведется воздействие в политических играх. Получается, именно спортсмены оказываются крайними, если их допускают до соревнований, то без флага и гимна, а теперь вообще не допускают. Печально, что у нас спорт не вне политики», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Напомним, в конце февраля МОК дал рекомендации международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, а у России забрать право на проведение уже запланированных на ее территории крупных международных турниров.

источник: Чемпионат.com
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