Ретивых заявил, что спорт завязан с политикой со времен Олимпиады в Сочи

Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что политика давно и прочно вошла в мировой спорт.

»С 2014 года, а именно с Олимпиады в Сочи спорт - это именно то, через что ведется воздействие в политических играх. Получается, именно спортсмены оказываются крайними, если их допускают до соревнований, то без флага и гимна, а теперь вообще не допускают. Печально, что у нас спорт не вне политики», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Напомним, в конце февраля МОК дал рекомендации международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, а у России забрать право на проведение уже запланированных на ее территории крупных международных турниров.