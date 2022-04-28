Норвежская лыжница Бьорген объявила о завершении карьеры

Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген заявила о том, что больше не будет выступать в лыжных гонках.

«Я окончательно завершаю. Это сложнее, чем кажется, хотя я пытаюсь поддерживать себя в хорошей форме. Но таких выступлений, как в последние два сезона, больше не будет», - приводит слова Бьорген RT, ссылаясь на TV2.

В профессионалах норвежка перестала выступать с 7 апреля 2018 года. Помимо побед на Олимпиадах Бьорген выиграла 18 золотых медалей на чемпионатах мира, а также завоевала четыре Кубка мира.