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Норвежская лыжница Бьорген объявила о завершении карьеры

Последние четыре года Марит выступала на коммерческих стартах.
28 апреля 2022 22:10
автор: Максим Скороходов

Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген заявила о том, что больше не будет выступать в лыжных гонках.

«Я окончательно завершаю. Это сложнее, чем кажется, хотя я пытаюсь поддерживать себя в хорошей форме. Но таких выступлений, как в последние два сезона, больше не будет», - приводит слова Бьорген RT, ссылаясь на TV2.

В профессионалах норвежка перестала выступать с 7 апреля 2018 года. Помимо побед на Олимпиадах Бьорген выиграла 18 золотых медалей на чемпионатах мира, а также завоевала четыре Кубка мира.

источник: «RT на русском»
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