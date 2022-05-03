Эмиль Иверсен: Не принимаю близко к сердцу слова Степановой

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен ответил на критику со стороны олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

Ранее норвежский лыжник заявил, что «все должны внести вклад в то, чтобы было труднее управлять Россией или быть ее составляющей». Степанова ответила Иверсену, что «последнее, что нас волнует, — чужое мнение по этому вопросу».

«Она намного хуже меня в том, что касается заголовков и всего такого. Пусть продолжает, я не принимаю близко к сердцу её слова. Я практически никогда её не видел. Вижу ее только на страницах изданий VG и Dagbladet», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

Напомним, что совет FIS принял решение о временном недопуске россиян и белорусов к участию в соревнованию под эгидой организации.