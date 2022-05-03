«Большунов - лучший лыжник. Он задал новый стандарт». Иверсен восхитился россиянином

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен назвал лучшего лыжника на данный момент.

Норвежец отметил, что присутствие российских спортсменов повышает уровень мотивации других атлетов.

«Мы зависим от россиян. Александр Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он сейчас лучший лыжник. В этом году Болшунов был совершенно непобедим на Олимпийских играх. Нам остается только предположить, что россияне приедут на чемпионат мира. Но я в это не верю», - цитирует Иверсена TV2.

Напомним, что FIS временно отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях.