Вяльбе осталась единственным кандидатом на пост главы ФЛГР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет единственным кандидатом на выборах нового главы организации.

По информации ТАСС, больше никто не подал заявку на участие в выборах. Крайний срок приема заявок истекает 4 мая.

Напомним, сами выборы, превратившиеся в формальный процесс, пройдут 18 мая.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, и предстоящий срок станет для нее уже четвертым подряд. При ней российские лыжники достигли лучших результатов в новейшей истории России.

На минувших Олимпийских играх в Пекине россияне завоевали 11 медалей (четыре золотых, столько же серебряных и три бронзовых).