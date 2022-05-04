«Не думал, что такое возможно в 2022». Клебо - о получении воинских званий российскими лыжниками

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо высказался относительно получения некоторыми российскими лыжниками воинских званий капитана.

«В некоторых случаях трудно проникнуть в происходящее

Если честно, я не думал, что это возможно в 2022 году. Как я уже сказал, мне тяжело об этом говорить, потому что я не знаю, что сказать», — цитирует Клебо Dagbladet.

Ранее олимпийские чемпионы-2022 Юлия Ступак и Алексей Червокин были награждены воинскими званиями в должности капитанов.