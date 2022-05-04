Бывший тренер сборной России Крамер возглавил Италию

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер возглавил команду Италии.
Как сообщает Sport24.ru, под руководством немецкого специалиста к сезону будут готовиться Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, Джандоменико Сальвадори, Паоло Вентура, Давиде Грац, Люция Скардони, Грета Лоран, Анна Комарелла и Катерина Ганц.
Напомним, Крамер входил в штаб сборной России с 2015 года. Специалисту пришлось покинуть свой пост после того, как появились трудности с логистикой, однако Маркус обещал россиянам продолжать тренировать их дистанционно.
источник: Sport24.ru