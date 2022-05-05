FIS считает, что женщины лучше мужчин готовы бегать длинные дистанции

Вегард Ульванг, председатель исполнительного совета комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS), не согласен с олимпийской чемпионкой в эстафете россиянкой Вероникой Степановой сказавшей, что женщины не готовы бежать 50 км.

«Очень удивительно, что используется этот аргумент, потому что у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического», - приводит слова Ульванга RT, ссылаясь на Nettavisen.

Добавим, что FIS может уравнять женские и мужские дистанции, начиная с сезона-2025/26.