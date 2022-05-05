ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

FIS считает, что женщины лучше мужчин готовы бегать длинные дистанции

Международная федерация лыжного спорта не согласилась с олимпийской чемпионкой Степановой.
05 мая 2022 13:06
автор: Максим Скороходов

Вегард Ульванг, председатель исполнительного совета комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS), не согласен с олимпийской чемпионкой в эстафете россиянкой Вероникой Степановой сказавшей, что женщины не готовы бежать 50 км.

«Очень удивительно, что используется этот аргумент, потому что у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического», - приводит слова Ульванга RT, ссылаясь на Nettavisen.

Добавим, что FIS может уравнять женские и мужские дистанции, начиная с сезона-2025/26.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
FIS считает, что женщины лучше мужчин готовы бегать длинные дистанции
Международная федерация лыжного спорта не согласилась с олимпийской чемпионкой Степановой.
05.05.2022 13:06
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Бывший тренер сборной России Крамер возглавил Италию
Немецкий специалист будет работать с группой из девяти спортсменов
04.05.2022 23:42
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
«Не думал, что такое возможно в 2022». Клебо - о получении воинских званий российскими лыжниками
Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом.
04.05.2022 21:47
Лыжный спорт
автор: Александр Бойченко
Вяльбе осталась единственным кандидатом на пост главы ФЛГР
Елена Валерьевна идет уже на четвертый срок
04.05.2022 20:36
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Степанова - иностранным журналистам: Неужели вы ожидали от меня чего-то другого?
Россиянка продолжает полемику с представителями европейских государств.
03.05.2022 12:14
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
«Большунов - лучший лыжник. Он задал новый стандарт». Иверсен восхитился россиянином
Ранее норвежец вступил в перепалку с Вероникой Степановой.
03.05.2022 10:55
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Эмиль Иверсен: Не принимаю близко к сердцу слова Степановой
Россиянка напомнила, что жители Норвегии не должны вмешиваться во внутренние дела других стран.
03.05.2022 10:12
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Норвежская лыжница Бьорген объявила о завершении карьеры
Последние четыре года Марит выступала на коммерческих стартах.
28.04.2022 22:10
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Ретивых заявил, что спорт завязан с политикой со времен Олимпиады в Сочи
Запад продолжает вводить санкции против отечественных спортсменов
27.04.2022 22:48
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
В соцсетях анонсируют оргвыводы по Елене Вяльбе: ее подопечные пропустили встречу с президентом
Встречу с президентом пропустили Александр Большунов, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.
26.04.2022 23:05
Лыжный спорт
автор: Ярослав Николаев
От Ковалева до Малкина: россияне со 100+ очками в Кубке Стэнли
Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам, набранным в матчах плей-офф НХЛ. У обоих — по 176, но форвард «Питтсбурга» потратил на это достижение меньше игр. «Плеймейкер» вспоминает наших главных бомбардиров Кубка Стэнли.
Пока Трусова мечтает о пятерных, Малинин прыгает 4,5! Как сын наших эмигрантов заткнул за пояс самого Ханю
17-летний американец Илья Малинин первым в истории приземлил полностью докрученный аксель в четыре с половиной оборота.
«Ман Сити» — это «Спартак»? «Реал» — это чертова шутка? Бурные комментарии после «чуда в Мадриде»
Невероятная победа «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:4 и 3:1ОТ) не дает покоя болельщикам и специалистам.
Не злите русских «сухарями»! Как Капризов разразился тремя голами, а Кучеров — тремя очками (видео)
«Миннесота» и «Тампа» после проигранных всухую стартовых поединков первого раунда плей-офф НХЛ взяли убедительные реванши соответственно у «Сен-Луиса» (6:2) и «Торонто» (5:3), а Кирилл Капризов и Никита Кучеров блеснули в этих встречах яркой и результативной игрой.
Анчелотти снова сыграет с «Ливерпулем» в финале ЛЧ, Капризов оформил исторический хет-трик, Шипачев перебрался в Казань
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Проклятье Гвардиолы, или Все могут короли! Как «Реал» сотворил чудо с «Ман Сити» и 17-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
В ответном полуфинальном матче ЛЧ королевский клуб, уступая 0:1 к 90-й минуте, забил два гола, а затем и третий - уже в овертайме, выбросив команду Пепа Гвардиолы из турнира.
Верните команду Николича! Как «Локомотив» проиграл третий раз за пять матчей
В перенесенной встрече 19-го тура РПЛ «Краснодар» дома победил «Локо» (1:0) и продолжил борьбу за тройку призеров.
Кто сбежит с затонувшей «субмарины»? Пять звезд «Вильярреала» для топ-клубов
Команда Унаи Эмери повторила путь «Аякса» и «Монако», сравнительно недавно тоже сенсационно добиравшихся до полуфинала Лиги чемпионов. По традиции, клуб-выскочку летом ждет неминуемая распродажа.
Народная игра «найди тренера для «Спартака». Продолжение следует
Слухи твердят о начале красно-белыми поиска нового главного тренера.
Меняйте джекпоны на фрибеты по выгодному курсу! Новая акция от «Лиги Ставок» продлится больше месяца
С 4 мая по 6 июня 2022 года клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» смогут получать фрибеты в обмен на джекпоны, которые начисляются им для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика