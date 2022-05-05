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Большунов начал подготовку к следующему сезону

У российского лыжника нет проблем со здоровьем.
Большунов начал подготовку к следующему сезону
05 мая 2022 16:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, сообщил, что его подопечный начал подготовку к новому сезону.

«Большунов возобновил тренировки, он в индивидуальном порядке готовится к сбору, который пройдёт в Крыму. Зубная боль больше не беспокоит его», - приводит слова Бородавко RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что из-за проблем с зубами Большунов не смог как следует подготовится к прошлому сезону, из-за чего в его начале не показал привычных для себя результатов, в итоге став вторым в общем зачете Кубка мира.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

источник: «RT на русском»
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