Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не собирается сниматься с выборов в совет FIS.

«Я поеду пока еще в качестве члена совета FIS, буду участвовать в выборах и сама сниматься не собираюсь. Все решат люди, которые будут голосовать», - приводит слова Вяльбе РИА

Новости. Напомним, что выборы нового состава совета Международной федерации лыжного спорта пройдут в Милане 26 мая.

Стоит отметить, что Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. При ней российские лыжники достигли лучших результатов в новейшей истории России. На минувших Олимпийских играх в Пекине россияне завоевали 11 медалей (четыре золотых, столько же серебряных и три бронзовых).