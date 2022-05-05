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Вяльбе пожелала удачи Крамеру в сборной Италии

Маркус работал в России с 2015 года.
05 мая 2022 16:45
автор: Максим Скороходов

Президент ФЛГР Елена Вяльбе пожелала удачи бывшему наставнику сборной России Маркусу Крамеру, возглавившему национальную команду Италии.

«Хочу пожелать Маркусу удачи на новом посту, я знаю ребят, с которыми он будет работать. Мы к ним очень хорошо относимся, как и ко всем своим конкурентам. Я была рада работать с ним, он очень многое сделал для наших молодых тренеров. Я рада, что у него теперь есть олимпийские чемпионы. В целом, я считаю, что мы очень плодотворно все эти годы работали. Жаль, что всё так получилось, но от нас тут ничего не зависело», - приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, Крамер входил в штаб сборной России с 2015 года. Специалисту пришлось покинуть свой пост после того, как появились трудности с логистикой, однако Маркус обещал россиянам продолжать тренировать их дистанционно. Именно под его руководством работали олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак, упомянутые Вяльбе.

источник: «РИА Новости»
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