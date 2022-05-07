Крамер продолжит тренировать Устюгова

Немецкий тренер Маркус Крамер объявил, что продолжит работать с олимпийским чемпионом российским лыжником Сергеем Устюговым.

«Я составлю для него тренировочный план, и, когда он будет за границей, надеюсь, он приедет к нам на тренировочные сборы», - приводит слова Крамера ТАСС.

Напомним, Крамер входил в штаб сборной России с 2015 года. Специалисту пришлось покинуть свой пост после того, как появились трудности с логистикой. Позавчера было объявлено, что Маркус возглавил сборную Италии.