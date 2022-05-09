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Журова отреагировала на критику Кристиансена в адрес Степановой

Ранее норвежский биатлонист раскритиковал патриотическую речь россиянки в Кремле.
09 мая 2022 21:30

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала критику норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена в адрес российской лыжницы Вероники Степановой.

«К сожалению, они тоже там жертвы пропаганды, думают, что обо всем осведомлены, что у них официальная информация, а у нас ее нет. Но мы живем в нашей стране, видим это с другой стороны», - приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Напомним, что Кристиансен осудил патриотическую речь Степановой. Лыжница выразила полную поддержку политике президента России Владимира Путина.

источник: «Метарейтинг»
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Журова отреагировала на критику Кристиансена в адрес Степановой
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