Журова отреагировала на критику Кристиансена в адрес Степановой

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала критику норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена в адрес российской лыжницы Вероники Степановой.
«К сожалению, они тоже там жертвы пропаганды, думают, что обо всем осведомлены, что у них официальная информация, а у нас ее нет. Но мы живем в нашей стране, видим это с другой стороны», - приводит слова Журовой Metaratings.ru.
Напомним, что Кристиансен осудил патриотическую речь Степановой. Лыжница выразила полную поддержку политике президента России Владимира Путина.
источник: «Метарейтинг»