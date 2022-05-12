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Устюгов пропустит первый сбор в составе сборной России

Лыжник начнет подготовку к новому сезону самостоятельно.
Устюгов пропустит первый сбор в составе сборной России
12 мая 2022 10:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов не будет присутствовать на первом сборе тренировочной группы сборной России по лыжным гонкам под руководством Егора Сорина, сообщает RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что тренер Маркус Крамер, с которым Устюгов завоевал два золота чемпионата мира и выиграл в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, покинул сборную России из-за проблем с логистикой и возглавил национальную команду Италии.

Планируется, что Устюгов начнет подготовку самостоятельно, а далее будет работать в группе Сорина по методикам Крамера, чтобы потом присоединится к тренировкам вместе со сборной Италии под руководством немецкого наставника.

источник: «RT на русском»
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