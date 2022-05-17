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Степанова рассказала, что не испытывает волнения перед стартами

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17 мая 2022 16:55
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжных гонках Вероника Степанова призналась, что не испытывает волнения перед крупными стартами.

«Я не переживаю перед стартами, не волнуюсь, спокойно засыпаю. Нет никаких волнений. Я просто выхожу на старт и делаю свое дело. Когда пересматриваю гонки, то сердцебиение учащается. На старте такого нет. Я уверена, что меня хорошо подготовили», - приводит слова Степановой «РИА Новости».

Напомним, спортсменка завоевала золотую награду Игр в составе женской эстафетной четверки, став самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

источник: «РИА Новости»
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