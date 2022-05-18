Татьяна Тарасова: Вяльбе - самый понимающий человек в своем деле

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе была переизбрана на свой пост.

«Вяльбе - самый понимающий человек в своем деле. Очень важно, что у нас на какой-то позиции стоит человек, для которого это его дело, и ничего с этим сделать нельзя», - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.