Юрий Бородавко: Безальтернативность Вяльбе на выборах ФЛГР говорит сама за себя

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на то, что президент ФЛГР Елена Вяльбе была переизбрана на свой пост.

«Безальтернативность Елены Валерьевны на этих выборах говорит сама за себя. Всех все устраивает: те результаты, которые есть в лыжных гонках, те изменения, что произошли за время ее работы», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.