Тихонов считает, что Вяльбе привела ФЛГР к мировому уровню

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на то, что президент ФЛГР Елена Вяльбе была переизбрана на свой пост.

«У нее твердость характера, принятия решений. Она приняла федерацию разваленной, довела ее до мирового уровня», - приводит слова Тихонова ТАСС.

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.