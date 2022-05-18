Губерниев назвал себя единственным конкурентом Вяльбе за пост главы ФЛГР

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе была переизбрана на свой пост.

«Я единственный конкурент в стране Елене Валерьевне, и все об этом знают. Но я очень люблю свою работу. От души поздравляю Елену Валерьевну с тем, что она выиграла выборы», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.