«Я оптимистка, а вся жизнь - борьба». Вяльбе - о переизбрании на пост главы ФЛГР

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала комментарий после своего переизбрания на пост президента организации.

«Это огромная армия людей, не пять, не семь, не 12 регионов, а почти вся наша страна. Это наша общая работа. Я оптимистка по жизни, а вся жизнь - борьба», - приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.