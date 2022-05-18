«Она ведет команду в правильном направлении». Легков - о переизбрании Вяльбе на пост главы ФЛГР

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на то, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе была переизбрана на свой пост.

«Она на своем месте, у нее все получается, результаты идут. Она ведет команду в правильном направлении, все так и должно быть», - приводит слова Легкова «Чемпионат».

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.