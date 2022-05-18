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«Она ведет команду в правильном направлении». Легков - о переизбрании Вяльбе на пост главы ФЛГР

Функционер переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.
18 мая 2022 17:38

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на то, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе была переизбрана на свой пост.

«Она на своем месте, у нее все получается, результаты идут. Она ведет команду в правильном направлении, все так и должно быть», - приводит слова Легкова «Чемпионат».

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

источник: Чемпионат.com
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