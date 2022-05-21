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Вяльбе - об отстранении россиян: Сейчас иностранные коллеги разделились на два лагеря

Сборная России не имеет права участвовать в международных соревнованиях.
21 мая 2022 13:00

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о взаимоотношениях с иностранными коллегами после отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать», - приводит слова Вяльбе RT.

Напомним, что российские лыжники не смогли полноценно завершить международный сезон из-за санкций в отношении российской федерации. Отметим, что несмотря на отстранение, БХГ в женских соревнованиях выиграла россиянка Наталья Непряева.

источник: «RT на русском»
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