Вяльбе - об отстранении россиян: Сейчас иностранные коллеги разделились на два лагеря

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о взаимоотношениях с иностранными коллегами после отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать», - приводит слова Вяльбе RT.

Напомним, что российские лыжники не смогли полноценно завершить международный сезон из-за санкций в отношении российской федерации. Отметим, что несмотря на отстранение, БХГ в женских соревнованиях выиграла россиянка Наталья Непряева.