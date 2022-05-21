Елена Вяльбе: У меня нет ощущения, что я должна уйти со своего поста

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе рассказала, почему не покинула свой пост.

«У меня нет ощущения, что я должна уйти со своего поста. Мне кажется, пока еще рано об этом думать. У нас растет хорошая молодежь, которой надо помогать. Считаю, что мне это по силам», - приводит слова Вяльбе RT.

Добавим, что Вяльбе вступила в эту должность в 2010 году, таким образом, она переизбирается на четырехлетний срок в третий раз.

Напомним, что на прошедшей в этом году Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.