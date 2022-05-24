Шведский лыжник Грате заявил, что у Вяльбе нет шансов остаться в совете FIS

Шведский лыжник Маркус Грате оценил возможность президента ФЛГР Елены Вяльбе переизбраться в совет FIS.

«Нет никакой возможности, что Вяльбе останется в совете. Плохо, что она вообще в списке кандидатов», - приводит слова Грате RT, ссылаясь на Expressen.

Напомним, ранее в FIS подтвердили, что Вяльбе имеет право выставить свою кандидатуру. Против такого решения высказался в частности глава финской лыжной федерации Маркку Хаапасалми.

Сами выборы состоятся в мае во время очередного заседания конгресса FIS.