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Шведский лыжник Грате заявил, что у Вяльбе нет шансов остаться в совете FIS

По мнению спортсмена, президента ФЛГР не должно было быть в списке кандидатов.
24 мая 2022 12:05
автор: Максим Скороходов

Шведский лыжник Маркус Грате оценил возможность президента ФЛГР Елены Вяльбе переизбраться в совет FIS.

«Нет никакой возможности, что Вяльбе останется в совете. Плохо, что она вообще в списке кандидатов», - приводит слова Грате RT, ссылаясь на Expressen.

Напомним, ранее в FIS подтвердили, что Вяльбе имеет право выставить свою кандидатуру. Против такого решения высказался в частности глава финской лыжной федерации Маркку Хаапасалми.

Сами выборы состоятся в мае во время очередного заседания конгресса FIS.

источник: «RT на русском»
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